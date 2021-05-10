Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине, введенный из-за пандемии Covid-19, продлят до августа.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, обнародованном в понедельник, 10 мая.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

Он считает, что адаптивный карантин (который Кабмин ранее продлил до 30 июня - Ред.), дает свои результаты. По словам премьера, такая модель позволяет усиливать и ослаблять ограничения автоматически в зависимости от эпидситуации.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - добавил премьер.

Напомним, с 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. Согласно постановлению правительства, на территории страны, как и раньше, действуют четыре уровня эпидемиологической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Ранее мы рассказывали, что в Украине не осталось "красных" зон.