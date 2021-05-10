Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю необходимо не провоцировать дальнейшую напряженность в отношениях с Россией.

"Сегодня мы смогли выразить нашу поддержку Чехии, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию с Россией", - заявил брюссельский дипломат. Его цитирует РИА Новости.

По словам Борреля, у лидеров ЕС будет возможность обсудить отношения с Россией на саммите в Брюсселе.

"Давайте дождемся, что скажут лидеры 25 мая", - добавил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.

Как сообщала "Страна", Боррель заявил, что ЕС значительно улучшил отношения с США, но не смог с Россией.

Напомним, что в конце апреля Москва объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президент Европейской комиссии и глава Европарламента.

Перед этим в МИД России заявили, что: "все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются".