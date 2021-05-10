В понедельник, 10 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указ об организации на 20 июня 2021 досрочных парламентских выборов. Этот указ вступает в силу с завтрашнего дня.

"Принимая за основу роспуск парламента в силу права, назначить на 20 июня 2021 года внеочередные парламентские выборы", - говорится в указе президента, который цитирует Интерфакс-Украина.

Ранее в понедельник парламент Армении в соответствии с Конституцией был распущен, поскольку два раза не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.

Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Правящая партия "Гражданский договор" заявила о самостоятельном участии в предстоящих досрочных выборах, кандидатом на пост премьера будет ранее ушедший в отставку премьер Пашинян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок "Армения" с партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн". Партию "Возрождающаяся Армения" основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна примут участие в выборах в едином блоке. Сам Саргсян в выборах участвовать не будет.

Мы разбирались, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

Напомним, что пришедший на волне "армянского" майдана Пашинян был вынужден покинуть город на юге Армении из-за протестов против его визита в регион.