В понедельник, 10 мая, в Палестине погибли 20 человек, среди которых девять детей, в результате авиационных ракетных ударов Израиля по сектору Газа. Еще 65 человек получили ранения.

Об этом со ссылкой Министерство здравоохранения Палестины сообщает РИА "Новости".

Напомним, в последний день Рамадана, 7 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жесткие столкновения между правоохранителями и палестинцами, в результате чего ранения получили более 200 человек. Столкновения произошли, когда тысячи прихожан собрались на пятничной молитве в мечети Аль-Акса. По данным полицейских, около 17 израильских полицейских пострадали.

10 мая на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима утром возобновились беспорядки. По данным местной полиции, палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору и это вынудило полицию вмешаться и разогнать участников беспорядков. Сообщалось о сотнях пострадавших, 50 человек были госпитализированы.

Также мы рассказывали, что как тремя днями ранее в Иерусалиме в столкновениях израильской полиции с палестинцами были ранены 65 человек.