"Дискуссии продолжаются". МВФ ожидает "больше прогресса" от Украины для получения транша
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что МВФ ожидает больше прогресса для выделения второго транша Украине по программе stand by.
Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Дискуссии продолжаются", - сказал он.
Кроме того, представитель МВД напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.
Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд). Пока Украина получила $2,1 млрд первого транша. Однако 13 февраля текущего года МВФ завершил миссию в Украине без положительного результата по программе кредитования.
В начале года в МВФ назвали три направления, которые должна проработать Украина для нового транша.
В апреле министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Министерство финансов Украины ожидает достижения договоренностей с Международным валютным фондом на уровне staff level agreement в ближайшие два месяца.