Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что МВФ ожидает больше прогресса для выделения второго транша Украине по программе stand by.

Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Дискуссии продолжаются", - сказал он.

Кроме того, представитель МВД напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд). Пока Украина получила $2,1 млрд первого транша. Однако 13 февраля текущего года МВФ завершил миссию в Украине без положительного результата по программе кредитования.

В начале года в МВФ назвали три направления, которые должна проработать Украина для нового транша.

В апреле министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Министерство финансов Украины ожидает достижения договоренностей с Международным валютным фондом на уровне staff level agreement в ближайшие два месяца.