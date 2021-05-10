В Министерстве здравоохранения рассказали, может ли антисептик всасываться через кожу и приводить к опьянению.

Этому вопросу даже посвятили отдельное исследование, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

По данным ЦОЗ, чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Среди них были как женщины так и мужчины. Их разделили на три группы, каждая из которых вытирала в кожу 95%, 85% и 55% растворы этилового спирта соответственно. Добровольцы втирали его очень интенсивно - 20 раз по 4 мл в течение 30 секунд с перерывом в минуту.

По результатам исследования, "измеренные после всех манипуляций концентрации этанола и уксусного альдегида в крови добровольцев едва повышались".

Следовательно, добавили в ЦОЗ, использование спиртовых растворов для обеззараживания кожи рук является безопасным и привести к опьянению не может.

Напомним, ранее в МОЗ объяснили украинцам, как спирт влияет на бактерии и микробов.

Также мы сообщали, как правильно мыть руки и пользоваться антисептиком по шагам.