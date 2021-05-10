В понедельник, 10 мая президент США Джо Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ранее возможной датой такой встречи он называл грядущий июнь.

Об этом Байден заявил в ходе выступления, посвященного снижению числа рабочих мест в США.

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным", - сказал Байден после выступления об экономической ситуации в стране.

Также Президент США отвечал на вопрос журналиста о том, причастна ли Россия к хакерскому взлому Colonial Pipeline. "Пока что, основываясь на данных спецслужб, у нас нет доказательств причастности России",— сказал он.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Киева.

Напомним, президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему встретиться.

В Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.

Также мы приводили слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что личная встреча президента США с российским лидером была бы полезна обеим странам.