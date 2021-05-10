В ООН обвинили террористов "ИГИЛ" в геноциде народа езидов, осуществленного в ходе их вторжения в район Синджар на северо-западе Ирака в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Террористы подвергли их преследованиям на религиозным основаниям.

Представители ООН приводят данные об убийствах тысяч езидов, попавших в плен к террористам, а также об отданных в рабство женщинах и детях. В документе отмечается, что группировка ИГИЛ поставила перед собой цель полностью уничтожить езидов.

В Комиссии ООН призвали мировое сообщество признать геноцид езидов и предпринять более эффективные усилия для их спасения.

Езиды (йезиды, йязиды самоназвание эзди) - народ, в основном проживающий на севере Ирака, субэтнос курдов и и отдельная этническая общность Религия езидов - езидизм, возникшая на основе зороастризма - древней персидской веры. Езиды - монотеисты.

В Первой мировой войне езиды на стороне Российской империи воевали с Османской империей, после чего многие езиды мигрировали в Российскую империю, а потом и в страны Европы. По различным источникам, на планете насчитывается до 2 миллионов езидов.

Во время правления Саддама Хусейна езидов пытались регистрировать как арабов. Исторически езиды испытывали притеснения со стороны мусульманского большинства, считающего их "неверными". Езидская вера гласит, что езидами не становятся, а только рождаются.

Как сообщала "Страна", в США заявили о достижении своих целей в Афганистане. США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить военный контингент лишь для охраны посольства в стране.

Напомним, что ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай назвал ИГИЛ продуктом и инструментом США. Ему также неоднократно докладывали о регулярных полетах "неизвестных" вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана.