В Ужгороде, спустя два дня после торжественного открытия, исчез Колокол Перемоги, который президент Украины Владимир Зеленский предложил установить еще в прошлом году в своем видеообращении.

В субботу, 8 мая, Ужгородский городской совет в соцсети сообщил, что Холме Славы в Ужгороде открыли мемориал Колокол Победы ко Дню памяти и примирения, на котором написано "Слава Украине, Героям Слава".

Через два дня после открытия жители города начали в соцсетях сообщать, что колокол исчез.

Соответствующее фотографию в понедельник, 10 мая, на своей странице в Facebook опубликовал Александр Богданов.

"А где же... Колокол? На новом мемориале на Холме Славы", - подписал он снимок.

В комментариях под этим фото заместитель председателя областной государственной администрации Игорь Шинкарюк написали, что колокол снимают вечером, а утром возвращают на место, чтобы его не похитили ночью.

"Учитывая обстановку и отдельные случаи вандализма, а также для сохранения важной для всех нас памятники принято решение временно снимать и подвешивать звон в рабочее время посещения", - написал Шинкарюк.

Напомним, что в прошлом году в видеообращении ко Дню Победы президент предложил установить в четырех частях Украины колокола памяти - на Луганщине, Закарпатье, а также Донецке и Симферополе.

"И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины", - говорил он.

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