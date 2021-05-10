Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, с какого возраста малышам можно давать твердые фрукты, в частности грызть яблоки.

Соответствующий пост медик опубликовал на своей странице в Instagram в понедельник, 10 мая.

Комаровскому задали вопрос по поводу 10-месячного внука, который откусил кусочек твердого яблока, но не смог его при этом его проглотить. Малыш закашлялся и расплакался. У доктора спросили, стоит ли малышам давать такую еду.

Доктор в ответ на вопрос заявил, что в таком возрасте дети уже умеют кусать, но плохо умеют жевать и из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы.

"У детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов - дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. К тому же для них характерны важные физиологические особенности - в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка, то есть им сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела.

Чем дитя младше, тем эти факторы актуальнее, но надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6–12 месяцев реально опасные", - рассказал доктор.

Напомним, ранее Комаровский рассказал об основах взаимодействия витаминов и минералов.

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