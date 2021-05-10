В итальянском городе Кротоне правоохранители разоблачили мужчину, который находился за рулем автомобиля, несмотря на, что по документам он был полностью слеп.

"Слепой" пенсионер с 2011 года получил 160 тысяч евро.

Об этом сообщает Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) на своем сайте в понедельник, 10 мая.

67-летнего итальянцы поймали во время общенационального расследования. Фингвардия проверяла получателей пособий по инвалидности по зрению, сопоставляя их медицинские документы с данными о пенсионных выплатах. Правоохранители выяснили, что мужчина недавно обращался за заменой водительских прав, хотя он по документам был полностью слепым.

"Он вел абсолютно нормальную повседневную жизнь, совершая поездки на машине", - заявили в Фингвардии Италии.

Таким образом, мошенник с 2011 года получил 160 тысяч евро незаконным способом. Местный судья распорядился арестовать имущество 67-летнего итальянца на эту сумму.

На видео правоохранители запечатлели, как итальянец садился за руль своей желтой машины. Позже его остановили для проверки документов и заставили выйти из автомобиля.

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