Президент США Байден во время виртуального саммита "Бухарестской девятки" (восточноевропейские члены НАТО - Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия), обсудил с союзниками "спектр вопросов", в том числе безопасность в регионе.

Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга ее спросили, было ли решение Байдена принять участие в саммите связано с "желанием показать единый фронт против России". Но Псаки вопрос России обошла, ответив общими фразами.

"Это было желание поговорить, иметь дискуссию с некоторыми важными партнерами в Центральной Европе - союзниками из восточного фланга НАТО - о спектре вопросов, включая, конечно, безопасность в регионе, включая наши усилия по борьбе с глобальным кризисом в области здоровья населения, по противодействию изменению климата, по энергетической безопасности. Эта группа собиралась, они пригласили его выступить на встрече, именно это он и сделал", - ответила Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, в ходе выступления Байден подчеркнул "свою приверженность восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений", выразил свое стремление к более тесному сотрудничеству с участниками "Бухарестского формата" по широкому диапазону вопросов, в числе которых здравоохранение, изменение климата, энергетическая безопасность и глобальное экономическое восстановление.

"Он также выразил свою поддержку укреплению позиции НАТО в области сдерживания и обороны, а также заявил о важности повышения союзниками своей устойчивости к пагубным экономическим и политическим действиям со стороны наших стратегических соперников", - добавила Псаки.

На повестке дня бухарестской встречи - подготовка саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с особым акцентом на укреплении трансатлантических отношений, позиции сдерживания и обороны на фланге, а также обсуждении перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030".

Бухарестский формат В9 - инициатива Клауса Йоханниса и Анджея Дуды, в которой участвуют страны-участницы НАТО, находящиеся на восточном фланге альянса: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Предыдущие встречи в этом формате прошли в 2015, 2018 и 2019 годы. Другие страны участвуют в нем по видеосвязи. Объявлено, что также в формате видеоконференции в саммите примут участие президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.

Как сообщала "Страна", Украину не позвали на это заседание НАТО, где обсудят ПДЧ для Украины. Решения его участников, в том числе по Украине, будут зафиксированы в общем итоговом документе.

Напомним, что 11 мая в Украине начинается масштабный форум "Украина 30. Безопасность страны". В рамках мероприятия будут выступать главы органов власти и силовых структур в Украине, в т.ч. временная поверенная посольства США Кристина Квин и посол ЕС в Украине Матти Маасикас.