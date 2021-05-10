В понедельник, 10 мая в Лисичанске Луганской области полицейские выявили оружие и боеприпасы у 61-летнего мужчины. Стражи порядка приехали на вызов о домашнем насилии.

"Сегодня, в домовладении по ул.Нагорная г.Лисичанск, правоохранители выявили и изъяли карабин СКС с патронами к нему, РПГ-7В, РПГ-22, стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат, газовый пистолет, магазин к АК, защитный кожух для отстрела. Все это мужчина хранил в погребе во дворе", - сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.

Фото: lg.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", у злоумышленника, атаковавшего ЖЭК, нашли схрон боеприпасов. Во время выезда со взрывотехниками, задержанный показал место между гаражами где он закопал оставшиеся боеприпасы.

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