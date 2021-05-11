Во Франции разрастается скандал вокруг обращения военных к президенту Макрону об опасности исламизации страны и расовой гражданской войны.

Сначала обращение подписали отставные военные, а сейчас письмо в поддержку их позиции написали военные действующие.

"Если гражданская война начнется, военные поддержат порядок на вверенной им территории... Гражданская война созревает во Франции, и вы (Макрон - Ред.) прекрасно это знаете", - говорится в обращении военных.

И первое, и второе письмо власти осудили. Но сам факт их появления крайне примечателен. Так как последний раз военные во Франции пытались вести свою собственную политическую линию в 60-х годах прошлого века, когда они предприняли попытку путча против решения де Голля о выводе французских войск из Алжира. По закону им нельзя высказываться на политические и религиозные темы.

Разбирались, что значит обращение французских военных и какова ситуация во Франции, где за прошлый год вновь прокатилась волна террора со стороны радикальных исламистов.

"Фанатики хотят расовой войны"

Скандальные письма были опубликованы в близком к правым силам издании Valeurs Actuelles.

В первом послании в конце апреля отставные генералы обличают издержки "антирасизма", имеющего, по их мнению, цель лишь вызвать "ненависть между сообществами".

"Эти фанатики хотят расовой войны. Они презирают нашу страну, ее традиции, ее культуру", - пишут авторы обращения о своих идеологических противниках.

"Те, кто правит нашей страной, обязательно должны найти в себе смелость устранить эту опасность. Для этого зачастую достаточно всего лишь применить действующие законы. Больше нельзя тянуть, иначе назавтра конец этому хаосу положит гражданская война, и жертвы, ответственность за которые будет на вас, будут исчисляться тысячами", - призывают французские военные.

Недовольны авторы и тем, что правительство осталось глухо к требованиям "французов в желтых жилетах, выражающих свое отчаяние", и бросило полицию против них, а не против чужеродных элементов.

После появления письма отставники попали под репрессии, и их поддержали уже действующие военные.

"Наши старшие товарищи - бойцы, заслуживающие уважения... Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение", - говорится в письме.

В новом письме говорится о насилии в городах и селах, о "ненависти к Франции и ее истории". Авторы обращения считают, что в стране "тлеет гражданская война".

"Действуйте, дамы и господа... Речь идет о выживании нашей и вашей страны", - говорится в обращении.

Власть в посланиях военных увидела опасность путча и уверяют, что и сами пытаются бороться с исламским фундаментализмом и готовят закон об этом.

Премьер-министр Жан Кастекс назвал это письмо покушением на устои Французской Республики.

"Кто эти отставные генералы, которые раздувают пламя ненависти, заявляя, что защищают Францию? Они представляют только самих себя", - заявила министр обороны Флоранс Парли. Действующим военных, подписавшихся под письмом, грозит наказание - от дисциплинарных взысканий до отставки.

Резко осудил подписантов и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Я считаю, что если ты служишь в армии, то не должен делать такие вещи тайно. Эти люди выступили анонимно. Это, что, храбрость?" - сказал министр телеканалу BFM.

Правая оппозиция предсказуемо поддержала авторов писем.

"Как гражданин и как политик я подписываюсь под вашим анализом ситуации и разделяю ваше огорчение. Приглашаю присоединиться к нам, чтобы принять участие в начинающейся битве, которая прежде всего является битвой за Францию", - солидаризировалась с выступившими лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Левые политики устами Жан-Люка Меланшона, наоборот, потребовали судебного преследования авторов письма и опубликовавшего их издания. По мнению господина Меланшона, речь идет об угрозе переворота или по меньшей мере "провокации с призывом к военному неповиновению".

"Ситуация уже вышла из-под контроля"

Эксперты говорят, что письмо военных может добавить голосов в пользу крайне правого кандидата Марин Ле Пен - главного конкурента Макрона на предстоящих в 2022 году президентских выборах.

"По всем соцопросам, Марин Ле Пен лидирует. Она полностью поменяла политическую картину Франции. Ее поддерживают уже те, кто никогда не был крайне правым, как бывшие министры времен президента Саркози, известные телеведущие, военные", - рассказывает "Стране" живущий во Франции политолог и бизнесмен Омар Арфуш.

По его словам, ситуация во Франции действительно на грани гражданского конфликта.

"Каждый день что-то происходит - стычки с полицией, убийства из-за наркотиков в мигрантской среде. Часть представителей третьего и четвертого поколения мигрантов занимаются наркотрафиком. Другая проблема - терроризм - опять же связан с миграцией. На каждого, кто критикует власть за то, что они не делают достаточно, чтобы это все остановить, разу же наезжает правительство и провластные медиа. Вот и военных обвинили чуть ли не путче. На самом деле они сказали, что в случае гражданской войны армия должна взять ситуацию под свой контроль. Но медиа и правительство поменяли формулировки, наехали на этих офицеров, хотят забрать у них льготы и награды", - говорит Арфуш.

По его словам, многие критикуют власть за то, что она ничего не делает для остановки наркотрафика и предотвращения терактов.

"У мафии есть тяжелое оружие, которое они уже не боятся использовать. Они стреляют в полиций, военных. Ситуация уже вышла из-под контроля - вот что хотели донести военные. Вместо того чтобы защищать свои офицеров, Франция с ними воюет. НА самом деле уровень радикального исламизма - очень высокий. Франция не знает как себя вести, в больших городах полиция боится что-то предпринимать против мигрантов", - рассказывает Арфуш.

Шансы ультраправой Ле Пен и левых

Ситуация во Франции на религиозно-мигрантской почве накалялась давно, а особенно после убийства осенью прошлого года школьного учителя Самуэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Педагога обезглавил выходец из Чечни.

После этого правительство Франции утвердило проект закона о защите ценности светского государства (его еще называют законом против исламского фундаментализма), в котором предлагается ужесточить борьбу с разжиганием вражды в интернете, запретить подпольные и полуподпольные школы, где учат радикальному исламизму. Кроме того, хотят отказывать в господдержке исламских организациям, которые не желают признавать республиканские ценности, а также расширить запрет на ношение "закрытых" нарядов: сейчас их запрещено носить госслужащим, а предлагается запретить и работникам транспорта, плавательных бассейнов и рынков.

За этот законопроект в нескольких мусульманских странах прошли акции протеста против Макрона, турецкий президент Эрдоган обозвал его "душевнобольным, а в самой Франции некоторые левые политики заявили, что он может привести к "стигматизации" мусульманского населения страны.

В целом, по мнению французских экспертов, правительство Макрона в последнее время само сместилось несколько вправо в вопросах, касающихся ислама и мультикультурализма.

"В последнее время климат во Франции в отношении ислама не очень здоровый. По телевизору только и говорят о том, как мусульмане надоели, что чем дальше, тем больше они себе позволяют, возмущаются, что родители учеников требуют убрать свинину из школьного меню, говорят, что мы не хотим превращаться в исламскую республику, а оставаться свободной Францией. Небольшой процент мусульман-фанатиков не пускают детей в школу, учат их дома Корану, арабскому языку. Власть считает их сепаратистами, потому что они не признают Французскую республику", - говорит Арфуш.

На этом фоне письмо военных может иметь политические последствия как для Франции, так и для всей Европы.

"Во-первых, поднимается новая волна недовольства мигрантами и мусульманскими гетто. Из 59 миллионов жителей Франции 5 миллионов - мусульмане, часть которых живет обособленно, фактически государство в государстве, периодически устраивая бунты и поджоги машин. А вместе с тем усиливаются радикалы - ультраправые, ультралевые, евроскептики и те, кто хочет выхода Франции из ЕС по примеру Британии, чтобы в том числе ограничить миграцию. А это может спровоцировать эффект домино по всей Европе и пошатнуть весь ЕС, - делится со "Страной" французский политолог Доминик Рейни. - Если инциденты с исламистами будут повторяться, то президентские выборы могут дать шанс на победу кандидату от правого лагеря. И все это на фоне раскола французского общества на отдельные общины и удара по экономике из-за коронавируса. Рейтинг Макрона с момента его прихода к власти, за последние четыре года, рухнул вдвое - с более чем 64% до менее 30%. В то же время и перспективы его основной конкурентки, ультраправой Марин Ле Пен туманны, несмотря на рост рейтинга. Поэтому может так случиться, что маятник качнется влево. Особенно на фоне движения "желтых жилетов", которое никуда не делось".