В Министерстве здравоохранения рассказали, почему медицинским работникам категорически нельзя носить кольца, наручные часы, браслеты при уходе за пациентами.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, в ЦОЗ добавили, что длинные ногти также нельзя носить медработникам, так как в подногтевых участках содержится много бактерий.

Чем опасны украшения и длинные ногти при уходе за пациентами:

кожа под кольцами больше колонизирована микроорганизмами по сравнению с другими участками кожи на пальцах. Кроме того, кольца, кольца и другие украшения на руках увеличивают риск повреждения медицинских перчаток;

в подногтевых участках содержится большое количество бактерий и дрожжевых грибов. Наличие длинных ногтей сделает невозможным доступ мыла или антисептика в эти участки. Как и украшения, длинные, острые ногти (природные или искусственные) могут легко повреждать медицинские перчатки;

Нанесений лак для ногтей если и не способствует увеличению количества микроорганизмов на них, но быстро покрывается микротрещинами. А это предпосылки для размножения микробов и их "защищенности" во время проведения гигиены рук.

"В каждом заведении, который проводит уход за пациентами, должна быть разработана политика о запрете ношения ювелирных изделий, искусственных ногтей и покрытие ногтей лаком. Причем такие правила не должны учитывать культурные или религиозные предпочтения, так как от этого зависит здоровье как работников, так и пациентов", - добавили в ЦОЗ.

Ранее мы рассказывали, какие антисептики лучше всего использовать, чтобы снизить количество микробов.

Также сообщали, что в МОЗ рассказали, как часто медики колют руки иглами и почему это опасно.