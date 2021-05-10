В Одесской области мальчик попал в больницу после нахождения водки на кладбище. Полицейские привлекли к ответственности за это его мать. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

По данным правоохранителей, мальчик со своими друзьями ходил на кладбище, чтобы собрать конфеты. На одном из надгробий он нашел рюмку с жидкостью, которую решил выпить.

О ребенке, лежащем на улице в одном из сел Дальницкой территориальной громады из-за того, что ему плохо, в полицию сообщили медики. Сейчас с мальчиком все хорошо, врачи готовят его к выписке.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать был составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители призвали родителей не забывать о родительских обязанностях и следить за детьми.

Мы разбирались, как правильно поминать усопших на Радоницу. Что нельзя делать.

Видео: youtube.com/Апостроф TV News

Напомним, что во Львове двухлетняя девочка выпала из окна квартиры и погибла, а ее пьяная мать пыталась сбежать с места трагедии.