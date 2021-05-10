Поводом для развода четвертого самого богатого человека в мире по версии Forbes Билла Гейтса с женой Мелиндой могли стать контакты бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, в 2019-м году он совершил самоубийство в тюрьме.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Мелинда Гейтс давно задумывалась о разводе и как минимум с 2019 года обсуждала его с юристами. В то же врем, бывший сотрудник благотворительного фонда четы заявил, что сомнения по поводу брака у нее появились в 2013 году.

Источник издания, который знаком с ситуацией заявил, что контакты Билла Гейтса с Эпштейном были "одним из источников для беспокойства" Мелинды.

Напомним, 3 мая стало известно, что спустя 27 лет брака Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. Решению разойтись предшествовали долгие размышления и работа над отношениями. Пара познакомилась в конце 1980 годов, когда Мелинда присоединилась к фирме Билла Microsoft, они вместе вырастили троих детей.

Мы ранее рассказывали, что Мелинда в день развода с мужем получила ценные бумаги на сумму 1,8 миллиарда долларов.