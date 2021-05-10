На борту самолета, летевшего из Киева в Доминикану, девушке расцарапали лицо и погрызли руку. Фото 18+
На борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами. В результате девушке расцарапали до крови лицо и отгрызли ноготь.
Об этом в своем Instagram сообщил блогер Андрей Трушковский, который был в компании пострадавшей Юлии и ее супруга Константина. Он и снял конфликт на видео, пишет ТСН.
Инцидент произошел в субботу, 8 мая, на рейсе Qu4489 "Борисполь-Ла Романа" (Доминикана).
По словам блогера, конфликт начался из-за того, что муж Юлии откинул спинку своего кресла, это не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.
"Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сиденью Юли, Костя попросил, чтобы он этого не делал. В следующий момент Костя встал и пошел в туалет, а когда вернулся, сел на свое кресло и откинул его. Женщина (которая сидела сзади. - Ред.) Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, и х@ярить в кресло. Затем расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь", - рассказал блогер.
После этого бортпроводники пересадили супругов, написали заявление и вызвали полицию. В то же время это, по словам блогера, не помогло разрешить ситуацию.
Кроме того, мужчина пожаловался, что в Доминикане пострадавшей девушке не смогли оказать квалифицированную помощь. Только консультация врача, по его словам, стоила полторы тысячи долларов.
"Мой близкий друг предложил отправить их в Мексику чтобы им там помогли квалифицированные специалисты, потому что нет ни одного билета из Доминиканы в Киев раньше, чем наш вылет", - рассказал блогер.
Пострадавшая девушка Юлия. Скриншот
Девушке расцарапали ноготь до крови
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Супружеская пара, с которой произошел конфликт у Юлии
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