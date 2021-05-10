В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, какие антисептики лучше всего использовать, чтобы снизить количество микробов.

Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

"Спиртосодержащие антисептики создают надежную защиту от бактерий, однако они не являются панацеей от угроз окружающей среды", - рассказали в ЦОЗ.

В ЦОЗ пояснили, что у бактерицидного действия спиртов есть три характерные особенности:

под влиянием спирта белки бактерий сгущаются, слипаются, меняют свое строение и уже не способны выполнять свои функции;

влияние спиртов на белки является неспецифическим и к нему невозможно со временем приспособиться. То есть, использование спиртосодержащих антисептиков для обработки рук эффективно уменьшает количество болезнетворных бактерий, устойчивых к антибиотикам;

есть некоторые не чувствительны к антисептику возбудители инфекционных болезней, например, спорообразующие бактерии, некоторые вирусы, прионы (редкие инфекционные агенты).

При этом специалисты рекомендуют как можно чаще мыть руки водой и мылом.

"Бактерицидное действие спиртов лучше всего проявляется при использовании 60-80% растворов этилового спирта. Но и она может снижаться, если кожа рук значительно загрязнена. Здесь лучший помощник от большинства бактерий, их споров и яиц гельминтов - обычное мытье рук, потому что оно механически смывает видимые загрязнения", - рассказали в ЦОЗ.

Напомним, ранее в МОЗ напомнили украинцам, как правильно мыть руки и пользоваться антисептиком по шагам.

Также мы сообщали, что производители антисептиков и жидкого мыла заявляли о нехватке дозаторов из-за пандемии.