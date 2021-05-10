Президент России Владимир Путин сообщил, что в День Победы 9 мая сдал тест на антитела к коронавирусу COVID-19. Результат хороший, коэффициент позитивности составил 15. Президента страны цитирует "Россия 24".

"Вот как раз девятого, вчера, взяли анализы. Результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 сейчас. Как врачи сказали, это результат хороший", - сказал Путин, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса COVID-19 23 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос, заявил, что это один из трех разработанных в России препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - но какой именно, не уточнил. Укол второй дозой вакцины против коронавируса Путин получил 14 апреля.

Мы разбирались, почему слепнут люди, подхватившие индийский штамм коронавируса. Этот опасный штамм уже регистрируют далеко за пределами Индии, например, в Израиле, где болеют даже вакцинированные, и в соседних с Украиной Польше, Чехии, Румынии.

Также мы писали о том, что смертельную инфекцию мукоромикоз, также известную как "черная плесень", подтвердили у более ста пациентов с COVID-19.

Напомним, что пресс-служба посольства США еще осенью прошлого года запретила Украине получать российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V".