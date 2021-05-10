Сотрудники ГПС Украины отдела "Иванков" Житомирского отряда вместе с сотрудниками полиции задержали в Киевской области 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения ЧАЭС.

По данным пресс-службы пограничников, правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя - граждане России и ровесница иностранки, жительница Николаева.

"Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска", - сказано в сообщении.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КУоАП, решение по которым будет принимать суд.

Как сообщала "Страна", в Одесской области нашли тело пропавшего в озере пограничника. "В этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись", - сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Ранее стало известно, что под Одессой перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо пограничников.