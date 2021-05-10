Во Львовской области на текущей неделе состоятся плановые антитеррористические учения. Они пройдут с 12 по 14 мая в городах Жовква и Дубляны и в пгт Куликов.

Об этом сообщает пресс-служба управления Службы безопасности Украины (СБУ) региона на своей странице в Facebook.

Учения проведет координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ. Масштабные тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г.Жовква, пгт Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому ведомство просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, в конце апреля в Тернопольской области прошли антитеррористические учения СБУ и Нацполиции.

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