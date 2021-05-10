В Германии с 10 мая вакцинированные от Covid-19 граждане освобождены от соблюдения многочисленных ограничений, действующих в стране в качестве меры безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

Теперь вакцинированные, а также выздоровевшие после коронавируса не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, а также их больше не касается комендантский час. В парикмахерских и других сервисах им больше не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест.

По возвращению в страну таким категориям граждан теперь не нужно будет отбывать обязательный карантин. Исключение может составить только возвращение из стран с высоким риском распространения мутаций коронавируса.

Вступающие в силу правила не отменяют ношение маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Благодаря тому, что число зараженных во многих регионах страны снижается, власти многих федеральных земель рассматривают ослабление ограничений в ближайшие недели.

В Баварии, где действовали одни из самых строгих ограничений в Германии, с 10 мая открываются рестораны, театры, кинотеатры и пивные сады, а с 21 мая заработают отели, кемпинги и коттеджи для сдачи в аренду отдыхающим.

Ранее "Страна" писала о том, что Николаевская область стала "оранжевой" из-за ухудшения показателей по заболеваемости коронавирусом.

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