Посол Евросоюза (ЕС) в Украине Матти Маасикас заявил, что в настоящее время среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно вступления Украины в содружество.

Об этом он заявил в ходе live chat (что в переводе с английского "живой чат" - Ред.) с представителями ЕС в странах Восточного партнерства, видео обнародовано в Фейсбуке.

"Решение о членстве должны приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошее правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент все еще не существует консенсуса между странами-членами ЕС по предоставлению европейской перспективы. Но Соглашение об ассоциации очень широкое, чтобы превратить Украину в гораздо более европейскую страну в отношении стандартов, регуляторных правил и политики", - заявил дипломат.

По словам Маасикаса, среди стран Восточного партнерства три страны - Украина, Грузия и Молдова, которые заявили, что их целью является полноправное вхождение, и они называют себя странами ассоциации и даже "ассоциированными членами" ЕС.

"Я часто сталкиваюсь с этим вопросом - что дальше? Мы имеем Соглашение об ассоциации, безвизовые путешествия, каким может быть следующий большой шаг в наших отношениях? Я всегда отвечаю - соглашения, которые мы имеем, миллионы украинцев, посещающих ЕС или работающих в Европе, украинские официальные лица, привлеченные к работе с европейскими агентствами, - все это приближает нас друг к другу", - добавил Маасикас.

Напомним, во время этого же выступления Маасикас заявил, что самым важным фактором экономического развития Украины и одним из главных шагов на ее пути в ЕС является судебная реформа.

Также рассказывали, что Польша поддерживает принадлежность Украины к ЕС.