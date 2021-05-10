С 19 мая в Австрии заработают рестораны, гостиницы, театры, а также другие заведения сферы туризма, культуры и спорта. Но посетить их можно будет лишь при наличии одного из условий: получения отрицательного теста на коронавирус, вакцинирования или же выздоровления от коронавируса при наличие антител.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.

"Как и обещано, открытие состоится 19 мая по всей Австрии: заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта наконец-то смогут открыться", - сообщил Курц.

Канцлер констатировал, что число заболевших Covid-19 в Австрии снижается и вместе с тем растет число привившихся от коронавируса. При этом проводить массовые праздники и свадьбы будет по-прежнему нельзя.

Также с 17 мая австрийские школьники вернутся за парты в свои классы.

Напомним, жесткие карантинные ограничения действовали в Австрии с ноября 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" с июня возобновит пассажирские перевозки в Австрию и Венгрию.

Также мы сообщали, что в Австрии договорились закупить миллион доз "Спутника V".