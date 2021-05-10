Появились подробности исчезновения главы Минздрава Омской области Александра Мураховского, который трое суток назад пропал в лесу во время охоты, а потом также внезапно нашелся.

Хронологию пропажи публикует Telegram-канал Baza в понедельник, 10 мая.

По их данным, Мураховский ехал последним на квадроцикле в составе группы. В какой-то момент он наехал на березу и, пока пытался выбраться, то отстал от других. Позже министр отошел от квадроцикла, чтобы связаться с группой по рации, но сбился с пути и не смог найти обратную дорогу.

"Мураховский пошёл куда глаза глядят. Телефона у него с собой не было: оставил на базе отдыха, так как связи в болотах всё равно нет", - говорится в сообщении.

По словам главы Минздрава, он увидел над головой вертолёт и начал кричать и махать руками, однако спасатели его не заметили.

В итоге министр прошагал 45 километров от того места, где оставил свой квадроцикл и в ночь с 9 на 10 мая заночевал под берёзой. Температура воздуха была +5 градусов.

Позже министр нашёл какой-то вагончик и заночевал там. В вагончике был "чойс" - так омичи называют бомж-пакеты. Он перекусил, растопил буржуйку, вскипятил чайник. На следующее утро министр двинулся в путь.

Пока он бродил в поисках цивилизации, то видел много медвежьих следов. В Омской области горят болота, а шёл он часто по горелой земле, потому медведи и не почуяли его следы.

Мураховского могли найти гораздо раньше. В первый же день, 7-го мая, если бы он не отошёл от своего квадроцикла. Во второй день, 8-го мая, если бы Александр надел на себя что-то яркое, его бы заметили с вертолёта. На третий день, 9-го мая, когда он каким-то чудом умудрился пройти мимо заимки Поспелово (это 5–6 домов) и не заметить её.

По словам бизнесмена Андрея Козачука, с которым на охоту и отправился Александр Мураховский, с ними за компанию поехала некая женщина, чьё имя, правда, он отказался называть.

Как стало известно "Базе", эта таинственная женщина – некая Наталья Блошкина – замглавного врача омской БСМП-1, также сотрудница той больницы, где лежал Алексей Навальный.

Напомним, 7 мая Мураховский уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив. После того как он не вернулся с охоты, знакомые пытались отыскать его самостоятельно и только на следующий день обратились за помощью к правоохранителям.

Утром 10 мая министр сам вышел к задействованным в поиске людям в районе села Баслы. Его уже доставили в больницу в Большие Уки.

Отметим, что Мураховский возглавил региональный минздрав в ноябре 2020 года после того, как его предшественника отправили в отставку. До этого он работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда попал оппозиционер Алексей Навальный после отравления 20 августа прошлого года.