В Бразилии арестовали за хранение наркотиков и боеприпасов Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе в составе "ДНР".

Об этом пишет бразильское издание "Globo".

У него дома были найдены 25 кг марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 боеприпасов калибра 9 мм. Также были изъяты деньги, паспорта и мотоцикл подозрительного происхождения.

Лусварги и еще один 25-летний мужчина были задержаны патрульными в муниципалитете Президенти-Пруденти.

Сначала он дал неверные данные о своей личности. Позже 25-летний мужчина признался, что пришел за марихуаной.

Впоследствии Лусварги признался, что у него были кокаин, боеприпасы и большое количество марихуаны, а затем передал ключ от дома полиции и разрешил провести обыск.

В доме полиция обнаружила картонную коробку с 33 пакетами марихуаны общим весом 25 кг. Рядом с ней были найдены пакеты, точные весы и пакет с веществом, похожим на кокаин. Также в доме обнаружили 350 патронов калибра 9 мм.

Лусварги пояснил, что прибыл в Президенти-Пруденти в поисках работы около месяца назад, а несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других людей, предположительно неизвестных. Вознаграждение за эту функцию составляло 3000 реалов (почти 16 тысяч грн - Ред.) в месяц.

Мужчину арестовали за незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение боеприпасов.

Напомним, в октябре 2016 года бразильца Рафаэля Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины. В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредусмотренных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

В мае 2018 года журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, находится на свободе. 4 мая националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.

2 мая 2019 года Лусварги приговорили к 13 годам заключения.

29 декабря 2019 года Лусварги передали представителям ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.