День Победы вместе с телеканалом "Интер" в воскресенье, 9 мая, отметили 11,5 млн человек, которые посмотрели в этот день канал. По массовой всеукраинской аудитории 18+ доля канала составила 13,3%, а среди зрителей 18+ в крупных городах - 14,8%. По обоим показателям телеканал Интер вышел в этот день в лидеры украинского телеэфира среди всех украинских телеканалов. Проекты, посвященные Дню Победы, в праздничные выходные в эфире посмотрели 10,4 млн зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интера", ссылаясь на данные исследования Nielsen (проводит замеры телеаудитории в Украине).

По данным телеканала, все продукты собственного производства, подготовленные "Интером" к 9 Мая, показали высокие цифры телесмотрения.

Телемарафон "Наша Победа", который длился в эфире почти четыре часа, собрал долю 11,9% среди массовой всеукраинской аудитории 18+.

Ещё более высокие цифры телесмотрения показал праздничный концерт "Победа. Одна на всех". По аудитории старше 18 лет в крупных городах его доля составила 21,8%, а в Украине в целом - 18,1%. Концерт стал самым рейтинговым событием праздничных выходных на украинском телевидении и безоговорочным лидером в своем слоте. В Украине в эфире его посмотрели более 5 млн человек.

ТОП-5 каналов 9 мая 2021 года в слоте концерта "Победа. Одна на всех" (20:30-23:57) (доля 18+, Украина/18+, 50+, отсортировано по 18+, Украина)

Также 8 и 9 мая телеканал показал военные фильмы и документальные проекты о Великой Отечественной войне: "В бой идут одни "старики", "А зори здесь тихие…", "Они сражались за Родину", "Шел четвертый год войны", "Аты-баты, шли солдаты", "Люди Победы", 6-серийную военную драму "Ни шагу назад!" и ее продолжение - "Ни шагу назад-2. На линии фронта" и другие картины.

Кинофильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" также стал лидером в своем праймовом слоте среди зрителей 18+ и в Украине, и в крупных городах. Его доля по этой аудитории составила 14,1% в Украине и 14,8% в городах 50 тыс.+.

Кроме того, телезрители приняли активное участие во внеэфирных акциях "Интера" посвященных Дню Победы. 1 575 534 человека присоединились к маршу памяти онлайн "Наш полк", который второй год подряд организовывает телеканал к 9 Мая. Более 120 видеороликов с рассказами детей о своих родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне, прислали в рамках проекта "Правнуки помнят". Причем видео присылали не только из Украины, но и из Казахстана, Киргизии и даже из США. Самому юному участнику акции - всего 4 года.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 4+ (Украина), 18+ (Украина) и 18+ (50тыс.+). Данные рассчитаны для суток и слота события за 08-09.05.2021 (данные Live, Overnight). Данные предоставлены по показателям rat%, shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина).

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