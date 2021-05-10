Жители неподконтрольной Украине части Донбасса, получившие российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ 2021 года.

Об этом заявил журналистам в понедельник первый заместитель главы Совета Федерации (Сената) Андрей Турчак, передает ТАСС.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах. <...> Эти 500 тыс. человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", - сказал Турчак.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"В России похоже окончательно определились - будут ли получившие российские паспорта жители Донбасса участвовать в выборах в Госдуму РФ. Ответ - будут.

Вопрос только в том, как это будет технически организовано? Если для того, чтоб проголосовать нужно будет ехать в Ростовскую область, то вряд ли будет много желающих.

Если же участки организуют непосредственно на неподконтрольной части Донбасса в каждом городе, то проголосовать действительно могут сотни тысяч", - говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями "ДНР" и "ЛНР". Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.

Как сообщалось, ранее на Донбассе заявили о более полумиллиона выданных российских паспортов.