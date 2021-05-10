Минздрав обновил список карантинных зон в Украине. Фото: pixabay.com

Николаевская область, которая 1 мая была переведена из "красной" сразу в "желтую" зону эпидемопасности снова ухудшила свои показатели по заболеваемости коронавирусом и пополнила перечень "оранжевых" зон.

Об этом стало известно из обновленного списка Минздрава деления на карантинные зоны по состоянию на понедельник, 10 мая.

Таким образом, в "оранжевом" списке пребывают восемь областей Украины, а остальные - в "желтом". В "красной" зоне нет ни одного региона Украины.

8 областей "оранжевые", все остальные – "желтые". Красных зон больше нет. В то же время, нет ни одного региона, который бы соответствовал зеленому делению зон. 

"Оранжевые" карантинные зоны

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область.

"Желтые" карантинные зоны

  • Винницкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

разделение на карантинные зоны с 10 мая в Украине

Напомним, последняя из находившихся в "красной" зоне Сумская область ослабила ограничения с 8 мая.

Также мы сообщали, что Кипр вышел из жесткого локдауна и ввел для граждан ковид-паспорта.

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