Николаевская область стала "оранжевой". Минздрав обновил список деления Украины на карантинные зоны
Николаевская область, которая 1 мая была переведена из "красной" сразу в "желтую" зону эпидемопасности снова ухудшила свои показатели по заболеваемости коронавирусом и пополнила перечень "оранжевых" зон.
Об этом стало известно из обновленного списка Минздрава деления на карантинные зоны по состоянию на понедельник, 10 мая.
Таким образом, в "оранжевом" списке пребывают восемь областей Украины, а остальные - в "желтом". В "красной" зоне нет ни одного региона Украины.
8 областей "оранжевые", все остальные – "желтые". Красных зон больше нет. В то же время, нет ни одного региона, который бы соответствовал зеленому делению зон.
"Оранжевые" карантинные зоны
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
"Желтые" карантинные зоны
- Винницкая область;
- Днепропетровская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, последняя из находившихся в "красной" зоне Сумская область ослабила ограничения с 8 мая.
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