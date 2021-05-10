Николаевская область, которая 1 мая была переведена из "красной" сразу в "желтую" зону эпидемопасности снова ухудшила свои показатели по заболеваемости коронавирусом и пополнила перечень "оранжевых" зон.

Об этом стало известно из обновленного списка Минздрава деления на карантинные зоны по состоянию на понедельник, 10 мая.

Таким образом, в "оранжевом" списке пребывают восемь областей Украины, а остальные - в "желтом". В "красной" зоне нет ни одного региона Украины.

8 областей "оранжевые", все остальные – "желтые". Красных зон больше нет. В то же время, нет ни одного региона, который бы соответствовал зеленому делению зон.

"Оранжевые" карантинные зоны

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

"Желтые" карантинные зоны

Винницкая область;

Днепропетровская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Напомним, последняя из находившихся в "красной" зоне Сумская область ослабила ограничения с 8 мая.

Также мы сообщали, что Кипр вышел из жесткого локдауна и ввел для граждан ковид-паспорта.