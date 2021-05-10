Труп крокодила обнаружили отдыхающие на берегу Азовского моря в курортной Кирилловке.

Об этом в сторис сообщил пользователь Instagram maxsemenda. Также он опубликовал фото находки.

"Гуляли по пляжу наткнулись на труп крокодила, будет аккуратней в этом году", - подписал фото с останками крокодила автор публикации.

Пользователи соцсети тут же отреагировали на сторис комментариями, что в этом сезоне Азовское побережье может огорчить отдыхающих не только нашествием медуз.

Хотя, вероятней всего, погибший крокодил был одним из тех несчастных животных, которых используют в качестве антуража для фотографирования туристов. Ведь не секрет, что нередко жара и сомнительные условия содержания становятся смертельными для экзотических животных, которых несмотря на протесты зоозащитников, продолжают эксплуатировать курортные фотографы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Австралии огромный крокодил напугал рыбаков, сожрав пойманных ими акули попал на фото и видео.

Также мы сообщали, что в Новой Зеландии за $10 тыс. можно купить голову крокодила, которого более полувека назад убил принц Филипп.