В Израиле призвали Белый дом "держаться подальше" от эскалации, которая произошла в Восточном Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами.

Об этом сообщает издание "Axios".

По данным СМИ, администрация Байдена наблюдает за эскалацией конфликта на Святой Земле в последние дни и выражает свои опасения Израилю как в частном порядке, так и публично.

Этим вопросом занимался в основном Государственный департамент, но Белый дом вмешался в воскресенье, когда советник по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил своему израильскому коллеге Меиру Бен-Шаббату.

Белый дом сообщил, что Салливан выразил обеспокоенность по поводу напряженности в мечети Аль-Акса и в районе Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме, где 300 палестинцев находятся под угрозой выселения из своих домов.

Салливан также "призвал правительство Израиля принять соответствующие меры для обеспечения спокойствия во время празднования Дня Иерусалима", которое состоится в понедельник, согласно резюме звонка из Белого дома.

Согласно данным "Axios", израильские официальные лица заявили, что Бен-Шаббат сказал Салливану во время телефонного звонка, что Израиль считает, что администрация Байдена и остальное международное сообщество должны оставаться "в стороне" от кризиса в Иерусалиме и избегать давления на Израиль.

"Международное вмешательство - это награда для палестинских бунтовщиков и тех, кто их поддерживает, и которые стремились к международному давлению на Израиль", - сказал израильский чиновник, проинформировавший о звонке "Axios".

Также он заявил, что Бен-Шаббат сказал Салливану, что Израиль рассматривает события в Иерусалиме "с позиции суверенитета и ответственности, невзирая на палестинские провокации".

По его словам, если США и международное сообщество хотят помочь восстановить спокойствие, "они должны оказать давление на подстрекательские элементы с палестинской стороны". Учитывая это, Салливан заверил Бен-Шабата, что в ближайшие дни США сохранят полную приверженность делу обеспечения спокойствия в Иерусалиме.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН соберется на закрытое заседание во второй половине дня в понедельник, чтобы получить обновленную информацию о конфликте в Иерусалиме.

Напомним, 7 мая на Храмовой горе в Иерусалиме в столкновениях израильской полиции с палестинцами ранены 65 человек.

Сегодня сообщалось, что в Иерусалиме палестинцы атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. В беспорядках пострадали сотни людей.