В понедельник, 10 мая, премьер-министр Британии Борис Джонсон должен объявить о следующем этапе ослабления карантинных ограничений в Англии.

Об этом сообщает Reuters.

Третья фаза послаблений включает в себя впервые за несколько месяцев разрешение встречаться в помещении до 6 человек или двумя полными домохозяйствами с 17 июля.

Кроме того, пабы, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в закрытых помещениях - также впервые за несколько месяцев и при соблюдении определенных правил.

Также возобновлят работу кинотеатры и спортивные залы.

На Даунинг-стрит заявили, что при принятии решения о переходе к следующему этапу снятия ограничений принимали во внимание последние данные о вакцинации, новых инфекциях, госпитализациях и смертях, а также о рисках, связанных с новыми вариантами вируса.

Джонсон пояснил, что ослабление карантина коснется только Англии, а Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс установят свои собственные правила.

Отметим, что Великобритания занимает пятое место в мире по количеству погибших от COVID-19, там умерли 127 605 человек. Две трети взрослых в Соединенном Королевстве получили первую дозу вакцины, а одна треть - обе дозы.

Напомним, ранее мы писали, что Кипр вышел из жесткого локдауна и ввел для граждан ковид-паспорта.

Также сообщалось, что в Британии на фоне локдауна зафиксировали 20-летний рекорд смертности от алкоголя.