В понедельник, 10 мая, Кипр вышел из третьего частичного локдауна благодаря новой системе коронавирусных "паспортов безопасности", позволявших жителям спокойно передвигаться.

Об этом пишет AFP.

С сегодняшнего дня в республике отменяются системы официального одобрения выхода людей из дома с помощью текстовых сообщений. Теперь киприоты, которые хотят попасть в заведения гостеприимства, должны показывать ковидный сертификат, который правительство назвало "паспортом безопасности".

Новый документ выдают лицам, которые получили хотя бы одну прививку от коронавируса или болели ковидом за последние полгода, или имеют действительный 72-часовой отрицательный ПЦР или быстрый тест.

Власти заявили, что этот "паспорт" является временным мероприятием, которое будет применяться до 31 мая, чтобы помочь ускорить программу вакцинации на острове.

Несмотря на то, что учреждения гостеприимства и второстепенные магазины будут вновь открыты, ночной комендантский час будет действовать с 23:00.

Напомним, Кипр ввел локдаун 26 апреля, когда больницы пытались справиться с растущими случаями коронавируса.

Как сообщалось, с 10 мая средиземноморский остров также начинает принимать вакцинированных туристов без ограничения въезда.