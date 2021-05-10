Всеукраинский форум "Украина 30", который в марте приостанавили из-за локдауна в Киеве, возобновит работу 11-13 мая и поднимет тему безопасности страны. Первым спикером станет президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте форума.

"Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международным демократическим ценностям. Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права", - анонсируют организаторы тему для обсуждения.

По словам организаторов, предусмотрены три сессии форума. После президента Украины Владимира Зеленского выступят замруководителя Офиса президента Роман Машовец, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, временный поверенный в делах США Кристина Квин, посол ЕС в Украине Матти Маасикас и др.

В этот же день будут работать сессии Вступление в НАТО и Стратегия национальной безопасности Украины. Среди участников дискуссий глава СБУ Иван Баканов, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, первый замглавы МИД Эмине Джапарова, руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко и др.

12 мая три сессии форума будут посвящены украинской армии. В дискуссиях примут участие министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Мойсюк, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, директор госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев, председатель консультативного Совета по вопросам защиты прав защитников Украины Алена Вербицкая, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и др.

13 мая на форуме обсудят вызовы безопасности Украины и перспективы их преодоления, безопасность границ, стратегию кибербезопасности, вопросы гражданской защиты и общественной безопасности.

Напомним, всеукраинский форум стартовал 8 февраля. Тогда прошли три форума "Украина 30". Они были посвящены темам коронавируса, тарифов и энергетической безопасности, а также инфраструктуры. В марте состоялись форумы "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", "Украина 30. Развитие правосудия" и "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

Также мы писали о том, что расписание форума изменили из-за локдауна в Киеве.