Возможный распад Великобритании, который предрекали из-за брексита, становится все реальнее.

Шотландская народная партия (ШНП) - партия сторонников отделения от Лондона выиграла выборы в Шотландии, которая всегда была против выхода из ЕС.

Шотландский премьер Никола Стерджен заявила, что официально поставит вопрос о втором референдуме по поводу отделения на 2023 год, но британский премьер Борис Джонсон обещает его не допустить.

"Результаты выборов гарантируют, что Эдинбург и Вестминстер (правительственный район в Лондоне, - Ред.) с новой силой схлестнутся по вопросу о втором референдуме о независимости", - заключила шотландская газета Scotsman.

"Всем политикам в Вестминстере, которые пытаются помешать этому, я бы сказала две вещи. Во-первых, вы бросаете вызов не ШНП - вы бросаете вызов демократической воле народа Шотландии. А во-вторых, у вас ничего не получится", - цитирует Стерджен Scotsman.

"Будущее Шотландии определяет только народ Шотландии, и ни один вестминстерский политик не должен и не может этому препятствовать", - продолжила Стерджен.

В свою очередь Джонсон заявил в газете Telegraph, что устраивать новый референдум в нынешних условиях борьбы с пандемией и ее последствиями было бы, на его взгляд, безответственно. Хотя настроен он против референдума не только в ближайшее время, но и вообще в обозримом будущем.

Звучат разные прогнозы: одни говорят, что дальше демагогии и словесных стычек дело на зайдет, другие прочат британцам серьёзные катаклизмы вплоть до "АТО" против шотландских "сепаров" и гражданского конфликта, а Великобритания превратится в "Малобританию".

Выясняли, отделится ли Шотландия, что ждет Британию и ЕС и как это отразится на Украине.

Начнут ли АТО против "сепаров" Шотландии?

Шотландцы еще после прихода к власти Джонсона, рьяного поборника "брексита", прямо заявили о желании распрощаться с Лондоном.

"Не существует никакого соглашения, которое когда-нибудь смогло бы компенсировать то, чего лишает нас Brexit. Для нас настало время определить собственное будущее как независимого европейского государства", - заявила тогда Стерджен.

А если Лондон не предоставит им такого права, то грозятся сами организовать его в "явочном порядке".

Эксперты предупреждают: отделение Шотландии и, возможно, Северной Ирландии от Англии, приведет к полномасштабному политическому кризису, который "будет гораздо более сложным, грязным, дорогостоящим и горьким, чем даже "брексит", пишет журнал Spectator.

По соцопросам, почти половина жителей Шотландии хотят отделиться от Британии и стать отдельным государством.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии уже проводили семь лет назад. Тогда 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Новый опрос показал, что каждый пятый из тех, кто ранее проголосовал против, теперь проголосовал бы за. Если не учитывать тех, кто сказал, что не знает, будет ли голосовать, получается, что 52% избирателей выступают за независимость страны.

"Прошлый референдум проходил до "брексита", а против него - большая часть шотландцев. Поэтому не ислкючено, что повторный референдум запустит "скотчсит" - отделение Шотландии, которая хочет остаться в Евросоюзе", - сказал "Стране" шотландский журналист Марк Флинн.

"Брексит", в процессе которого находится королевство, действительно лишь подстегнул сепаратистские настроения.

"Теперь уже свою идентичность будет защищать Шотландия и Северная Ирландия в пределах Великобритании. Очень скоро они объявят референдумы с требованием остаться в ЕС, и вряд ли Лондон решится подавлять эти экзиты силой. Когда великая империя, где "никогда не заходило солнце" добровольно уменьшается до уровня страны регионального масштаба, это доказывает, что даже для крупных стран главные угрозы исходят не извне, а изнутри их самих", - прогнозирует на своей странице в Facebook политолог Сергей Таран.

Некоторые уже проводят параллели с Украиной и Донбассом, задаваясь вопросом, начнет ли Лондон АТО против шотландских сепаратистов.

"Как вы думаете, начнут ли сейчас АТО - обстрелы Эдинбурга, бомбежку Глазго? Нет, не начнут. Больше того, британские власти активно взаимодействуют с бывшими ирландскими террористами Ольстера, которые давно интегрированы во властные структуры на разных уровнях. Лозунг "Вечная война и никаких компромиссов с сепарами!" зарезервирован исключительно для британских сателлитов из Украины", - написал на своей странице в Facebook журналист Андрей Манчук.

В то же время, если референдум в итоге и состоится, отделение Шотландии от Англии и остальных двух частей Соединенного королевства совсем не гарантировано. Ведь общество Шотландии расколото по этому вопросу примерно пополам.

"Одно время казалось, что пандемия и брексит переломили ситуацию в пользу сторонников независимости: с июня 2020 по январь 2021 года 23 опроса подряд показали перевес сторонников независимости. Социологи связывали это с тем, что Стерджен в глазах шотландцев выглядела гораздо более решительным и эффективным борцом с пандемией, чем Джонсон. Но теперь, когда прививочная кампания успешно идет по всей Британии, и власти постепенно отменяют локдаун, шотландский электорат снова начал колебаться. С начала апреля семь опросов подряд показали перевес противников отделения в 1-7%, затем два из трех самых последних опросов дали ничью, а один - трехпроцентное преимущество сторонников независимости", - пишет Русская служба BBC.

Как ситуация в Британии отразится на Украине

Как уже писала "Страна", в Украине все чаще говорят о заметно усилившемся влиянии Великобритании на политику нашей страны и действия украинской власти.

Ряд экспертов даже утверждают, что с определенного момента именно Лондон, а не Вашингтон солирует в "хоре" западной поддержки Киева.

Однако победа на выборах шотландских "сепаров" может все изменить. Последствия выхода Британии из ЕС, в том числе шотландский фактор, могут прямо повлиять на Украину.

"Скорее всего, поддержка Украины станет второстепенной для правительства Британии - оно будет занято последствиями "брексита" и угрозой отделения Шотландии и Северной Ирландии", - сказала нам британская журналистка Оливия Крелин.

С ней солидарен политолог Константин Бондаренко.

"С выходом Британии из ЕС США теряют один из главных рычагов воздействия на общеевропейскую политику, падает серьезная преграда на пути создания "зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока", и Украине придётся в скором времени выбирать: гордо оставаться на обочине процессов, либо же попытаться стать активной участницей новых экономических реалий, в том числе возобновляя отношения с Российской Федерацией", - прогнозирует в беседе с нами Бондаренко.