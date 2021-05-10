Глава минздрава Омской области Александр Мураховский, который трое суток назад пропал в лесу во время охоты, найден живым в понедельник, 10 мая. Министр сам вышел к задействованным в поиске людям в районе села Баслы. Его уже доставили в больницу в Большие Уки.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу минздрава Омской области.

По предварительным данным, состояние министра оценивается как удовлетворительное. Медицинское обследование бродившего трое суток в лесу чиновника продолжается.

Напомним, 7 мая Мураховский уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив. После того как он не вернулся с охоты, знакомые пытались отыскать его самостоятельно и только на следующий день обратились за помощью к правоохранителям. Тогда к поиску подключились полиция, Росгвардия и волонтеры. Также была подключена спецтехника, вертолеты и беспилотники. Поиски были осложнены труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков.

Как сообщалось, Александр Мураховский возглавил региональный минздрав в ноябре 2020 года после того, как его предшественника отправили в отставку. До этого он работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда попал оппозиционер Алексей Навальный после отравления 20 августа 2020 года.

Ранее мы писали, что в больнице Омска, куда после отравления попал Навальный, за два месяца умер уже второй врач.