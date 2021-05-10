Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об улучшениях отношений между ЕС и США. При этом, по его словам, позитивных сдвигов в отношениях с Россией пока не наблюдается.

Об этом дипломат заявил в понедельник в Брюсселе, прибыв на встречу министров иностранных дел Евросоюза, передает ТАСС.

"Многое изменилось в наших отношениях с Соединенными Штатами. Сейчас мы на пути построения крепкого партнерства... В целом, особенно после встречи G7, стало очевидно, что сейчас у нас значительно лучшие отношения с США.

На в противоположность этому - мы будем говорить о России, где ситуация не улучшается", - сказал Боррель.

Как сообщается, главы МИД ЕС встретятся в понедельник в Брюсселе для обсуждения трансатлантических отношений и Западных Балкан. К встрече с помощью видеоконференции должен присоединиться посланник президента США по вопросам климата Джон Керри.

Министры также проанализируют последние международные события, в том числе ситуацию в Афганистане после объявления о выводе войск США, отношения с Россией, состояние переговоров по Общему всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене и другие темы.

Напомним, в конце апреля Москва объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президент Европейской комиссии и глава Европарламента.

По словам Борреля, это решение является доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.