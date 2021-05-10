Три человека госпитализированы с диагнозом "ботулизм" в больницы Черниговской области. Во всех трех случаях причиной заболевания стало употребление в пищу вяленой рыбы, из которой не были удалены внутренности.

Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Заболевшие - 34-летний житель Чернигова, а также 38-летняя и 67-летний жители Черниговской области. Все они находятся на лечении в медицинских учреждениях областного центра. Специалистами Черниговского областного лабораторного центра проводят расследование каждого случая заболевания и лабораторные исследования для подтверждения диагноза.

Медики в очередной раз предупреждают, что потребление вяленой не потрошенной рыбы, изготовленной с нарушением технологии, является опасным для здоровья.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление. Возбудители болезни (ботулотоксины) размножаются в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Основные факторы риска - употребление вяленого, копченого или консервированного мяса, рыбы, реже - овощей, как домашнего приготовления, так и производимых в промышленных условиях.

Опасны любые продукты, которые были приготовлены без соблюдения соответствующих требований при заготовке, обработке, хранении или транспортировке.

Напомним, в Хмельницкой и Одесской области с начала года были зарегистрированы смертельные случаи ботулизма.

Ранее "Страна" писала о том, что после новогодних праздников в Украине обнаружили сразу пять случаев опасного ботулизма.