Французские военные написал открытое письмо властям в поддержку обращения отставных генералов, которые заявили о об угрозе гражданской войны в условиях дальнейшей "исламизации" государства.

Обращение опубликовало издание "Valeurs actuelles".

"Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны... Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение", — говорится в письме военнослужащих, адресованном властям Франции.

"Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", — сказали представители армии.



Военные также выразили мнение, что во Франции сейчас "назревает гражданская война".

"Если гражданская война начнется, военные поддержат порядок на вверенной им территории... Гражданская война созревает во Франции, и вы (Макрон - Ред.) прекрасно это знаете", - предупредили авторы письма.

"Действуйте, дамы и господа... Речь идет о выживании нашей и вашей страны", — написали военнослужащие в завершении обращения.

Открытое письмо по состоянию на 03:15 по Киеву поддержало около 45 тысяч человек.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил это письмо.

"Речь идет об анонимных личностях. В этом их смелость - в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошел на выборы. И в демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными... Как смешно это "храброе" общество, которое предоставляет голос анонимам", - сказал Дарманен в эфире телеканала BFM TV, комментируя новое обращение военных.



Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше назвала обращение политическим.



"То, что военные, или так называемые военные, прибегают к таким крайне правым терминам, похоже на политическую инструментализацию", - сказала она в эфире Sud Radio.

Напомним, в конце апреля около двадцати отставных французских генералов обратились с письмом к президенту Эммануэлю Макрону, правительству и парламенту страны с требованием не допустить гражданскую войну, которая, по их мнению, может наступить в условиях дальнейшей "исламизации" государства.

Как сообщалось, после убийства мусульманином учителя в пригороде Парижа президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма. Также лидер республики ставил ультиматум мусульманским лидерам страны на 15 дней. За это время они должны были принять "хартии республиканских ценностей".