Не отпускающие в последнее время Украину заморозки ближайшей ночью должны раствориться в теплой воздушной массе.

Обнадеживающий прогноз в Facebook дает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночь на 11 мая будет еще прохладной - до +5...+10 градусов, но в течение дня столбики термометров поднимутся до +17...+22 градусов.

"Прохладнее будет в Крыму, в Днепре с районами и в восточных областях, + 12 + 16 градусов. Завтра будет солнце и, соответственно, погода обещает быть сухой. Но украинские метеоусловия этой весной все время стремятся неординарности. Поэтому с докладом на тему атмосферной нестабильности выступит циклон, который 11 мая расположится на востоке Украины. Он приведет дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, на Полтавщине, Днепропетровской, захватит Сумскую, Николаевскую области, часть Черкасской и Кропивницкого с районами", - предупреждает синоптик.

А вот в столице во вторник будет светить солнце и, по словам Натальи Диденко, не ожидается никаких дождей и заморозков.

"В течение дня ожидаются роскошные +20...+22 градуса! Я бы советовала завтра максимально побыть на улице, погреться", - сообщила Диденко.

По ее прогнозу, уже в среду-четверг в Киеве немного похолодает до +14...+16 градусов. Потепление в столицу вернется с пятницы, но придут дожди.

"А пока дружно выносим наконец все цветы на балкон, высаживаем их на террасы и двор, одеваем любимые темные очки и любуемся солнцем. У кого его нет - будет обязательно!" - призывает синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды.

Также мы сообщали, что синоптики пообещали украинцам после майских сразу летнюю температуру воздуха.