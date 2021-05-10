Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее причастность к сбиванию пассажирского лайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

Нидерланды передали в ЕСПЧ все данные по делу МН17. Этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.

"Обеспечение справедливости по отношению к 298 жертвам катастрофы рейса MH17 и их родственников было и остается высшим приоритетом для Кабинета министров. Шаг, который мы делаем сегодня, направляя дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели", - заявили в правительстве.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа JIT (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем боевиков.

Напомним, летом 2018 года правительство Нидерландов сняло с Украины ответственность за катастрофу MH17.

Прокурор в судебных слушаниях по делу о МН17 заявил, что трое граждан России - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов - и украинец Леонид Харченко обвиняются в том, что играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук", из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит малайзийский самолет.