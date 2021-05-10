Ухудшение погодных условий ожидается в некоторых регионах Украины днем в понедельник, 10 мая. Спасатели предупреждают об усилении ветра и заморозках до 0 градусов.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

В частности, ночью 10 мая в северных и большинстве центральных областей ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до +3 градусов (II уровень опасности, оранжевый). Также заморозки от 0 до +5 градусов ожидаются на всей территории страны, кроме западных и южных областей.

Днем 10 мая на левобережье Украины прогнозируют порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Также спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской области.

"По информации Укргидрометцентра, 10-11 мая, в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - предупреждает ГосЧС.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики пообещали украинцам, что сразу после майских потеплеет до +24 градусов.

Также мы сообщали, что синоптики пообещали теплый май, но предупредили, что не обойдется без похолодания и ливней.