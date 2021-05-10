Утром в понедельник, 10 мая, американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Сегодня в 08:30 корабль пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала. USCGC Hamilton вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. Утром 8 мая на встречу с фрегатом вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников".

По данным ГПСУ, суда проводили маневры более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. Также к ним присоединялся украинский патрульный катер "Старобельск" - для проведения упражнений типа Passex.

Фрегат США в начале апреля вышел из США, проплыл Атлантику, посетил военно-морскую базу Рота, что в Испании, и базу в Неаполе. Отметим, что это первый визит корабля американской береговой охраны начиная с 2008 года, когда в украинский порт заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton - четвертый фрегат типа Legend, введен в состав береговой охраны в декабре 2014 года.

Напомним, ранее мы писали, что российское военное судно проследило за патрульным кораблем США в Черном море.