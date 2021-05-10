Европейский союз готов к диалогу с Россией. Такое заявление сделал в понедельник, 10 мая, в Брюсселе глава МИД Германии Хайко Маас. По его мнению, сейчас наступило самое подходящее время для переговоров с Москвой.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам главного дипломата ФРГ, Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, но при этом созрел и для диалога.

"Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве", - сказал Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия должна продолжить деэскалацию на Донбассе и сторонам конфликта стоит решать разногласия посредством диалога, а не противостояния.

Ранее "Страна" писала о том, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш обратился к странам Европейского союза с просьбой выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату, чтобы подтвердить свою солидарность с Прагой.

Также мы сообщали, что главы МИД "большой семерки" и ЕС призвали Россию к деэскалации на границах с Украиной.