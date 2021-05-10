США планируют перебросить выводимые из Афганистана войска в страны Средней Азии.

Об этом пишет газета "Wall Street Journal" со ссылкой на источники.

Вашингтону нужны базы для размещения не только военных, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать поддержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения "Талибан".

По словам представителей Пентагона, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.

По мнению некоторых военных и представителей администрации американского президента Джо Байдена, лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном.

Так военные смогли бы быстро попасть в страну при необходимости. Но источники считают, что переброска войск в эти страны оказалась бы слишком сложной из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан, где обсудил ситуацию в соседствующей с ними страной. По словам источников газеты, Ташкент и Душанбе заявили о нежелании распространения насилия и выразили беспокойство из-за сложившейся ситуации.

Кроме того, неназванные официальные лица также рассказали газете, что запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии пока не было, сейчас Минобороны США взвешивает все за и против. В принятии решения также участвуют Госдепартамент и Белый дом.

Как пишет издание, у Соединенных Штатов ранее было две базы в Средней Азии: по одной в Узбекистане и Киргизии; обе их использовали для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году и почти через десять лет — в Киргизии.

Несмотря на ухудшение отношений Вашингтона с Москвой и Пекином, государства, как утверждают официальные лица в США и нескольких других странах, разделяют заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении стабильности в регионе. В Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, пишет газета.



По данным издания, вывод американских войск может завершиться уже в июле.

Напомним, 29 апреля США начали фактический вывод войск из Афганистана.

Также мы писали, что в США не знают, справятся ли вооруженные силы Афганистана с талибами после вывода американских войск.