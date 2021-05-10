На Храмовой горе в Старом городе Иерусалима утром в понедельник, 10 мая, возобновились беспорядки, которые вспыхнули там в последний день празднования Рамадана. По данным местной полиции, палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору и это вынудило полицию вмешаться и разогнать участников беспорядков.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима", - сообщают правоохранители.

В понедельник в Израиле отмечают день Иерусалима, который был установлен в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. Беспорядки начались у Марокканских ворот на Храмовую гору.

В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. Сообщается о сотнях пострадавших, 50 человек госпитализированы.

Ранее "Страна" писала о том, что 7 мая на Храмовой горе в Иерусалиме в столкновениях израильской полиции с палестинцами ранены 65 человек.

Также мы сообщали, что Израиль закрыл границу для украинских граждан из-за коронавируса.