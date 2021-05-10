Десять американских десантников в Эстонии были госпитализированы после неудачного приземления на аэродроме Нурмсе во время учений Swift Response.

Об этом пишет эстонское издание Postimees.

Как сообщается, в ночь на субботу, 8 мая, во время учений на аэродром Нурмси был выброшен десант из около 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Кроме пехотинцев на поле высадили три транспортных средства и две гаубицы.

Часть десантников получили травмы во время приземления и были доставлены в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH). По данным Postimees, туда были доставлены десять американских десантников.

По словам пресс-аташе посольства США Марка Нейлора, рано утром в субботу несколько десантников получили легкие травмы при приземлении.

"Это обычная часть воздушных операций. Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - добавил он.

По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.

В ходе учений Swift Response, которые начались 5 мая, отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации. В маневрах участвуют около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe - это самые большие маневры армии США в Европе за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные поучаствуют в крупнейших учениях США в Европе.

Также мы писали, что осенью ВМС Украины и Румынии проведут на Дунае совместные учения Riverine-2021.