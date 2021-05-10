В Киеве и половине регионов Украины 9 мая не сделали ни одной прививки от коронавируса - Минздрав
За сутки 9 мая в Украине 1 004 человека получили прививки от коронавируса. При этом в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях не сделали ни одной прививки.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Первую дозу вакцины с начала прививочной кампании в Украине получили 863 643 человека, а вторую - 446 человек. Всего в стране привито 863 645 человек.
Количество прививок, сделанных 9 мая в регионах:
- Киев - 0 прививок;
- Винницкая область - 0 прививок;
- Волынская область - 19 прививок;
- Днепропетровская область - 0 прививок;
- Донецкая область - 61 прививка;
- Житомирская область - 0 прививок;
- Закарпатская область - 10 прививок;
- Запорожская область - 15 прививок;
- Ивано - Франковская область – 50 прививок;
- Киевская область - 23 прививки;
- Кировоградская область - 0 прививок;
- Луганская область - 0 прививок;
- Львовская область - 470 прививок;
- Николаевская область - 79 прививок;
- Одесская область - 0 прививок;
- Полтавская область - 21 прививка;
- Ровенская область - 56 прививок;
- Сумская область - 20 прививок;
- Тернопольская область - 90 прививок;
- Харьковская область - 0 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 0 прививок;
- Черкасская область - 0 прививки;
- Черновицкая область - 90 прививок;
- Черниговская область - 0 прививок.
Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и 25 прививочных пунктов.
Напомним, ранее сообщалось, что в очередь на вакцинацию в Украине стали 600 тысяч человек.
Также мы писали, что в Украине в апреле сделали в четыре раза меньше прививок от Covid-19, чем планировали в Минздраве.