9 мая в Украине вакцинировали 1 004 человека. Фото: Pixabay

За сутки 9 мая в Украине 1 004 человека получили прививки от коронавируса. При этом в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях не сделали ни одной прививки.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Первую дозу вакцины с начала прививочной кампании в Украине получили 863 643 человека, а вторую - 446 человек. Всего в стране привито 863 645 человек.

Количество прививок, сделанных 9 мая в регионах:

  • Киев - 0 прививок;
  • Винницкая область - 0 прививок;
  • Волынская область - 19 прививок;
  • Днепропетровская область - 0 прививок;
  • Донецкая область - 61 прививка;
  • Житомирская область - 0 прививок;
  • Закарпатская область - 10 прививок;
  • Запорожская область - 15 прививок;
  • Ивано - Франковская область – 50 прививок;
  • Киевская область - 23 прививки;
  • Кировоградская область - 0 прививок;
  • Луганская область - 0 прививок;
  • Львовская область - 470 прививок;
  • Николаевская область - 79 прививок;
  • Одесская область - 0 прививок;
  • Полтавская область - 21 прививка;
  • Ровенская область - 56 прививок;
  • Сумская область - 20 прививок;
  • Тернопольская область - 90 прививок;
  • Харьковская область - 0 прививок;
  • Херсонская область - 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 0 прививок;
  • Черкасская область - 0 прививки;
  • Черновицкая область - 90 прививок;
  • Черниговская область - 0 прививок.

Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и 25 прививочных пунктов.

Пост Степанова в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что в очередь на вакцинацию в Украине стали 600 тысяч человек.

Также мы писали, что в Украине в апреле сделали в четыре раза меньше прививок от Covid-19, чем планировали в Минздраве.

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