За сутки 9 мая в Украине 1 004 человека получили прививки от коронавируса. При этом в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях не сделали ни одной прививки.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Первую дозу вакцины с начала прививочной кампании в Украине получили 863 643 человека, а вторую - 446 человек. Всего в стране привито 863 645 человек.

Количество прививок, сделанных 9 мая в регионах:

Киев - 0 прививок;

Винницкая область - 0 прививок;

Волынская область - 19 прививок;

Днепропетровская область - 0 прививок;

Донецкая область - 61 прививка;

Житомирская область - 0 прививок;

Закарпатская область - 10 прививок;

Запорожская область - 15 прививок;

Ивано - Франковская область – 50 прививок;

Киевская область - 23 прививки;

Кировоградская область - 0 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 470 прививок;

Николаевская область - 79 прививок;

Одесская область - 0 прививок;

Полтавская область - 21 прививка;

Ровенская область - 56 прививок;

Сумская область - 20 прививок;

Тернопольская область - 90 прививок;

Харьковская область - 0 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 0 прививок;

Черкасская область - 0 прививки;

Черновицкая область - 90 прививок;

Черниговская область - 0 прививок.

Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и 25 прививочных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что в очередь на вакцинацию в Украине стали 600 тысяч человек.

Также мы писали, что в Украине в апреле сделали в четыре раза меньше прививок от Covid-19, чем планировали в Минздраве.