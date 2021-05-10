Семь человек погибли на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс. Трагедия произошла в воскресенье, 9 мая, в парке передвижных домов Кентербери, где несколько семей с детьми собрались отметить праздник.

По предварительным данным, стрельбу открыл бойфренд одной из приглашенных девушек, пишет New York Times.

Сообщение о стрельбе в полицию поступило днем в воскресенье. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одном из трейлеров шестерых убитых и раненого стрелка, который позже скончался в больнице.

Как рассказали в полиции, злоумышленник приехал к трейлеру, где собралась компания, вошел внутрь и открыл стрельбу. Находившиеся на месте ЧП дети не пострадали, их передали родственникам. Полиция устанавливает мотив стрельбы.

Мэр Колорадо-Спрингс Джон Сазерс назвал стрельбу "бессмысленным актом насилия". А губернатор Колорадо Джаред Полис сказал, что стрельба в День матери была "разрушительной, особенно потому, что многие из нас проводят этот день, прославляя тех женщин, которые сделали нас такими, какие мы есть сегодня".

Напомним, что вчера в американской Флориде неизвестные устроили стрельбу в торговом центре.

Также "Страна" писала о том, что на днях в Бразилии парень с мачете ворвался в детский сад и убил трех детей и двух сотрудниц.